Dnevni horoskop za 29. novembar 2025: Ovan ispašta zbog tuđe greške, Škorpiju muči stara ljubavna tema, a vas?

Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 29. novembar 2025. godine donosi iznenadnu promena plana na poslu, možda zbog nečije greške, ali upravo tu pokazujete koliko ste brzi i snalažljivi.

U ljubavi, dobijate neočekivan kompliment koji će vas potpuno razoružati. Veče donosi malu dilemu oko poruke koju treba da pošaljete, ali intuicija vas vodi na pravu stranu. Moguća glavobolja. Vaš dnevni horoskop vas stavlja u centar pažnje zbog odličnog predloga koji iznosite pred timom, iako ste ga smišljali u poslednjem trenutku. U emotivnim odnosima stiže neko novo razumevanje, imaćete osećaj da vam partner ili simpatija napokon čita misli. Popodne je povoljno