Oblačno i hladno, mestimično susnežica i sneg

N1 Info pre 11 minuta
U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na jugu i jugoistoku suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa susnežicom i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok se u većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Кrajini očekuje kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima danas se očekuje povremeno sneg jačeg intenizteta, koji će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od minus jedan do četiri stepena, a na istoku zemlje do šest stepeni.
