Otkad bilo ko, pa i ministar u Vladi, ima pravo da bira kada će da dođe u tužilaštvo? Ministar se branio na Informeru i napadao TOK

N1 Info pre 2 sata  |  Nenad Nešić
Otkad bilo ko, pa i ministar u Vladi, ima pravo da bira kada će da dođe u tužilaštvo? Ministar se branio na Informeru i…

Tužilaštvo za organizovani kriminal potvrdilo je za N1 da se ministar kulture Nikola Selaković bez opravdanja nije pojavio na zakazanom saslušanju u petak.

On je u okviru predmeta Generalštab trebalo da bude ispitan u svojstvu osumnjičenog. Selaković sa prorežimskog medija šalje poruku da je u zakazanom terminu, kako je rekao, imao pametnija posla, i optužuje TOK da je kriminalna blokaderska banda. Bivši ministar pravde presudio - ne da bude saslušan, već da ga slušaju - Selaković se umesto u Tužilaštvu pojavio na TV Informeru, da tu, kopirajući rečnik predsednika države, objasni o čemu se radi u slučaju Generalštab.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Nastavlja se rat pojedinaca iz vlasti i TOK-a: Selaković kaže da nije došao na saslušanje jer je imao pametnija posla

Nastavlja se rat pojedinaca iz vlasti i TOK-a: Selaković kaže da nije došao na saslušanje jer je imao pametnija posla

Danas pre 5 sati
Ministar Selaković osumnjičeni u slučaju „Generalštab“, stekli se uslovi da tužilac naloži privođenje

Ministar Selaković osumnjičeni u slučaju „Generalštab“, stekli se uslovi da tužilac naloži privođenje

Jugmedia pre 5 sati
Ministar kulture Selaković osumnjičen za slučaj „Generalštab“

Ministar kulture Selaković osumnjičen za slučaj „Generalštab“

Jug press pre 5 sati
TOK potvrdio da je Selaković osumnjičenik u slučaju Generalštab

TOK potvrdio da je Selaković osumnjičenik u slučaju Generalštab

SEEbiz pre 6 sati
Demokratska stranka: „TOK potvrdilo da se ministar Selaković nije pojavio na saslušanju“

Demokratska stranka: „TOK potvrdilo da se ministar Selaković nije pojavio na saslušanju“

Danas pre 7 sati
Marinika Tepić: TOK je stisnulo „crveno dugme“, Vučić sprovodio čistku u MUP-u da bi sprečio hapšenje Selakovića i svih koji…

Marinika Tepić: TOK je stisnulo „crveno dugme“, Vučić sprovodio čistku u MUP-u da bi sprečio hapšenje Selakovića i svih koji vode do Malog i

Pravda pre 6 sati
DS o slučaju ministra Selakovića: Vlada Srbije javno pokazala da za njih zakon ne važi

DS o slučaju ministra Selakovića: Vlada Srbije javno pokazala da za njih zakon ne važi

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalMinistar kultureTužilaštvoNikola Selaković

Društvo, najnovije vesti »

Ciklon Ditva na Šri Lanki odne 132 života, a 176 se vodi kao nestalo

Ciklon Ditva na Šri Lanki odne 132 života, a 176 se vodi kao nestalo

Danas pre 6 minuta
Dnevnik Jelene Kleut: Ovo prestaje da bude zemlja u kojoj se vrednuju argumenti i dokazi

Dnevnik Jelene Kleut: Ovo prestaje da bude zemlja u kojoj se vrednuju argumenti i dokazi

Danas pre 6 minuta
Protest ispred policijske stanice u Subotici zbog prebijanja muškarca u naselju Prozivka

Protest ispred policijske stanice u Subotici zbog prebijanja muškarca u naselju Prozivka

Danas pre 1 sat
Nestručnost, neodgovornost i bahatost „sveto trojstvo“ SNS gradnje: Struka o urušavanju puta u Kragujevcu

Nestručnost, neodgovornost i bahatost „sveto trojstvo“ SNS gradnje: Struka o urušavanju puta u Kragujevcu

Danas pre 51 minuta
Preminuo leskovački novinar Srđan Stamenković

Preminuo leskovački novinar Srđan Stamenković

Danas pre 36 minuta