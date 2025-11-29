Otkad bilo ko, pa i ministar u Vladi, ima pravo da bira kada će da dođe u tužilaštvo? Ministar se branio na Informeru i napadao TOK

Tužilaštvo za organizovani kriminal potvrdilo je za N1 da se ministar kulture Nikola Selaković bez opravdanja nije pojavio na zakazanom saslušanju u petak.

On je u okviru predmeta Generalštab trebalo da bude ispitan u svojstvu osumnjičenog. Selaković sa prorežimskog medija šalje poruku da je u zakazanom terminu, kako je rekao, imao pametnija posla, i optužuje TOK da je kriminalna blokaderska banda. Bivši ministar pravde presudio - ne da bude saslušan, već da ga slušaju - Selaković se umesto u Tužilaštvu pojavio na TV Informeru, da tu, kopirajući rečnik predsednika države, objasni o čemu se radi u slučaju Generalštab.