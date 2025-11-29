Ministar Selaković osumnjičeni u slučaju „Generalštab“, stekli se uslovi da tužilac naloži privođenje

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) potvrdilo je za N1 da se ministar kulture Nikola Selaković bez opravdanja nije pojavio u petak u tom tužilaštvu na zakazanom saslušanju.

On je trebalo da bude saslušan u svojstvu osumnjičenog u okviru istrage koju u slučaju „Generalštab“ vodi TOK i zbog čega to tužilaštvo već nedeljama unazad trpi do sada nezapamćene pritiske i targetiranje od strane najviših predstavnika vlasti. Ministar Selaković nije opravdao svoj izostanak, što znači da se ni njegov branilac, čije je prisustvo obavezno kada se osumnjičeni saslušava, nije došao u Tužilaštvo kako bi objasnio razloge izostanka. Takođe, bivši