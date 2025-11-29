Ministar kulture Selaković osumnjičen za slučaj „Generalštab“

VRANJE-LESKOVAC TV N1 objavila je vest da je Nikola Selaković, ministar kulture u Vladi Srbije, osumnjičen za slučaj „Generalštab“, potvrdili su ovoj televiziji iz Tužilaštva za organizovani kriminal.

Selaković se nije pojavio na saslušanju u petak 29. novembra, a nije dostavio opravdanje, pa su se stekli uslovi da bude priveden. Na salušanju je izostao i branilac Selakovića koji takođe nije opravdao odsustvo, a čije je prisustvo obavezno na saslušanju osumnjičenog. Ovo tužilaštvo je pokrenulo istragu o slučaju „Generalštab“ i zbog toga trpi neviđene pritiske od strane izvršne vlasti i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Selaković je dan ranije bio u Vranju