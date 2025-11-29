Sutra lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju

NIN pre 2 sata  |  Beta
Sutra lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju

Lokalni izboru u Negotinu, Mionici i Sečnju biće održani sutra, u nedelju, 30. novembra.

Biračka mesta u Negotinu i Mionici, na redovnim lokalni izborima, i u Sečnju gde se održavaju vanredni izbori, će biti otvorena od 7.00 do 20.00. U toku je i uzborna tišina koje je počela 48 sati pre izbornog dana i trajaće do zatvaranja biračkih mesta. Po Zakonu, za kršenje izborne tišine tokom koje je u medijima i na javnim skupovima zabranjeno da se objavljuju procene rezultata izbora, predstavljaju kandidati i njihovi programi i pozivaju birači da glasaju,
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

U Negotinu, Mionici i Sečnju sutra lokalni izbori

U Negotinu, Mionici i Sečnju sutra lokalni izbori

Euronews pre 6 minuta
U Negotinu, Mionici i Sečnju sutra lokalni izbori

U Negotinu, Mionici i Sečnju sutra lokalni izbori

Telegraf pre 31 minuta
Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju biće održani sutra

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju biće održani sutra

Serbian News Media pre 2 sata
Lokalni izbori u tri opštine: Sutra se glasa u Negotinu, Mionici i Sečnju

Lokalni izbori u tri opštine: Sutra se glasa u Negotinu, Mionici i Sečnju

Nedeljnik pre 3 sata
U Negotinu, Mionici i Sečnju sutra lokalni izbori

U Negotinu, Mionici i Sečnju sutra lokalni izbori

Novi magazin pre 3 sata
Na snazi izborna tišina, sutra glasanje u tri opštine

Na snazi izborna tišina, sutra glasanje u tri opštine

Glas Zaječara pre 4 sati
Na snazi izborna tišina, sutra glasanje u tri opštine

Na snazi izborna tišina, sutra glasanje u tri opštine

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vanredni izboriRezultati izboraLokalni izboriIzboriNegotinsečanjmionica

Regioni, najnovije vesti »

Novi protest u ponedeljak u Nišu – „13 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih“

Novi protest u ponedeljak u Nišu – „13 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih“

Južne vesti pre 6 minuta
Koncert Frulom (od drveta) čuvam svoje korene u borskoj Muzičkoj školi

Koncert Frulom (od drveta) čuvam svoje korene u borskoj Muzičkoj školi

Ist media pre 36 minuta
Zdravko Ponoš: Izgleda da je i Bog digao ruke od svega čega se SNS dohvati

Zdravko Ponoš: Izgleda da je i Bog digao ruke od svega čega se SNS dohvati

Glas Šumadije pre 36 minuta
INSPEKCIJA UTVRDILA NEZAKONITOSTI U VEZI SA GRADNJOM “VRTA ČASTI” U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU POVLENA

INSPEKCIJA UTVRDILA NEZAKONITOSTI U VEZI SA GRADNJOM “VRTA ČASTI” U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU POVLENA

Valjevska posla pre 31 minuta
Usvojen budžet grada Kragujevca za 2026. godinu

Usvojen budžet grada Kragujevca za 2026. godinu

Pressek pre 51 minuta