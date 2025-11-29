U Negotinu, Mionici i Sečnju sutra lokalni izbori

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
U Negotinu, Mionici i Sečnju sutra lokalni izbori

Lokalni izboru u Negotinu, Mionici i Sečnju biće održani sutra, u nedelju, 30. novembra.

Biračka mesta u Negotinu i Mionici, na redovnim lokalni izborima, i u Sečnju gde se održavaju vanredni izbori, će biti otvorena od 7.00 do 20.00. U toku je i uzborna tišina koje je počela 48 sati pre izbornog dana i trajaće do zatvaranja biračkih mesta. Po Zakonu, za kršenje izborne tišine tokom koje je u medijima i na javnim skupovima zabranjeno da se objavljuju procene rezultata izbora, predstavljaju kandidati i njihovi programi i pozivaju birači da glasaju,
