Najavljena krivična prijava zbog odrona u Kragujevcu: Šta znamo o kompaniji RP Invest 1980

Nova ekonomija pre 6 sati
Najavljena krivična prijava zbog odrona u Kragujevcu: Šta znamo o kompaniji RP Invest 1980

Građevinski inspektorat Kragujevca najavio je krivičnu prijavu protiv investitora, preduzeća RP Invest 1980, zbog odrona na gradilištu na kojem se urušio potporni zid i deo saobraćajnice.

RP investu je naređeno da hitno obezbedi teren na gradilištu kod Centra izvrsnosti, gde je u petak došlo do obrušavanja, javlja RTS. Rešenje je doneto kako bi se sprečilo dalje obrušavanje i obezbedili susedni objekti u naselju Novi Bubanj. Građevinski inspektorat takođe je dao investitoru rok od godinu dana za pribavljanje građevinske dozvole za zidanje stambene zgrade. Kako je Nova ekonomija prethodno objavila, RP Invest je ovu zgradu gradio bez dozvole. Prema
