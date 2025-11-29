Haos ispred Arene: Prekinut trening košarkaša Partizana, navijači probili kordon, razbijeno i staklo

Nova pre 5 sati  |  Autor: Vojislav Nedeljković,
Haos ispred Arene: Prekinut trening košarkaša Partizana, navijači probili kordon, razbijeno i staklo

Košarkaši Partizana imali zakazan trening za subotu od 17 časova a Nova.rs vas je izveštavala o svemu što je važno tim povodom.

Trening je prekinut oko 17.40. Na treningu Partizana trenutno nema nikoga, u šta se možete uveriti. Oko 17.20 je nastao haos, navijači su probili kordon i počeli da lupaju malu Arenu, razbijeno je staklo. Pogledajte kako je to izgledalo. Nakon toga je i prekinut trening. Pre toga je bilo skandiranje Željku Obradoviću, kao i vređanje Aleksandra Vučića i Ostoje Mijailovića. Ovaj trening je vodio Aleksandar Matović. Објава коју дели nova.rs sport (@nova.rs_sport)
