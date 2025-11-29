Studentski protest 1. decembra u Nišu, za 13 meseci od pada nadstrešnice

Novi magazin pre 27 minuta  |  Beta
Grupa studenata niškog Univerziteta organizovaće u ponedeljak, 1. decembra protest pod nazivom "13 meseci, 16 žrtava, 0 odgovornih".

Protest će početi u 11.30 sati na raskrsnici ispred zgrade Osnovnog suda. U pozivu za protest objevljenom na društvenim mrežama studenti su podsetili da je prošlo 13 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu i trenutka kada je 16 ljudi stradalo zbog, kazali su, "tuđe neodgovornosti i zbog sistemske korupcije koja nas sve ugrožava". Na protestu će biti održani govori, šesnaestominutna tišina i studentski performans. "Dođite. Budimo glas koji neće da utihne. Budimo
N1 Info pre 12 minuta
Nedeljnik pre 8 minuta
NIN pre 17 minuta
Niške vesti pre 22 minuta
Danas pre 22 minuta
Serbian News Media pre 27 minuta
Niške vesti pre 53 minuta
N1 Info pre 12 minuta
RTK pre 2 minuta
Južne vesti pre 28 minuta
RTK pre 12 minuta
Nedeljnik pre 8 minuta