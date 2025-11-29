Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Politika pre 1 sat
Američki avioni patroliraju vazdušnim prostorom blizu Venecuele

Vazdušni prostor Venecuele „u potpunosti zatvoren", naveo je Tramp

Američki vojni avioni navodno gotovo neprestano patroliraju međunarodnim vazdušnim prostorom u blizini Venecuele, izjavio je danas za Vašington post neimenovani američki zvaničnik. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je ranije danas da je vazdušni prostor Venecuele „u potpunosti zatvoren" nakon što je obećao da će kopneni napadi SAD "vrlo uskoro" početi, prenosi San. Na svojoj paltformi Truth Social, Tramp je poručio svim avio-kompanijama,
