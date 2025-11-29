Vučić otkrio: Orban ga zvao nakon susreta sa Putinom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

On je na Instagramu napisao da su nastavili "sadržajan dijalog, vođen prekjuče u Subotici". "Kako je i obećao, obavestio me je o svom jučerašnjem sastanku u Moskvi. I, ovom prilikom, naglasio je da će Mađarska pomoći energetsku stabilnost Srbije. Dobrosusedski odnosi Srbije I Mađarske mnogo znače obema državama i narodima. Spreman sam da i dalje dajem svoj najveći doprinos našem prijateljstvu", napisao je Vučić. Izvor: RT Balkan