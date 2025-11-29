Dve osobe poginule, a dve povređene u sudaru na putu između Laćarka i Čalme

U saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7 sati dogodila na putu Laćarak – Čalma, poginule su dve osobe. Sudarili su se kombi i putnički automobil, rečeno je RTS-u policiji.

Osobe koje su poginule nalazile su se u putničkom automobilu. U bolnici u Sremskoj Mitrovici kažu da su dve osobe sa povredama primelje u tu ustanovu. Muškarc star 35 godina, kojem su na prijemu konstatovane povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta, i 37-godišnja žena sa povredama u predelu ramena. Kako navode u toj ustanovi, svesni su, orijentisani, i u toku je dijagnostika.