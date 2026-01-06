Radno vreme službi i ustanova tokom božićnih praznika

Novi Sad – I dok većina prodavnica i tržnih centara danas radi skraćeno, do 18h, pojedine gradske službe i ustanove već danas nisu radile i uvele su dežurstva.

DOM ZDRAVLJA Dežurni pedijatri danas i sutra, na Badnji dan i Božić, dežuraju u ambulanti Rumenačka, u periodu od 7 do 20 časova. Lekari za odraslo stanovništvo dežuraju u objektu Jovan Jovanović Zmaj, od 7 do 20 časova. Radno vreme Službe opšte medicine u prigradskim naseljima je od 7 do 10 časova i organizovano je dežurstvo u Futogu, Kaću, Kovilju, Petrovaradinu i Kisaču. Timovi Službe kućnog lečenja obilaziće svoje pacijente od 7 do 20 časova, a terenski