(Foto) Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save, pravoslavni vernici slave Badnje veče

Newsmax Balkans pre 33 minuta
(Foto) Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save, pravoslavni vernici slave Badnje veče

Ispred Hrama Svetog Save u Beogradu na Badnje veče tradicionalno je zapaljen badnjak u prisustvu velikog broja vernika.

Kao i svake godine, ispred Hrama na Vračaru okupio se veliki broj građana među kojima je dosta roditelja sa decom koji zajedno sa sveštenstvom pale badnjake. Posle osvećenja badnjaka usledilo je praznično bdenije, a u Hramu Svetog Save i u drugim većim crkvama proslava Božića počeće služenjem ponoćne liturgije. Badnje veče, noć uočio najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, tradicionalno se obeležava širom Srbije, kao i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori, gde se
