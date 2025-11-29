(VIDEO) Lalatović: Hvala Nešku za premije

Koliko je prvom čoveku Mladosti iz Lučana Nenadu Milovanoviću bilo značajno da pobedi tim koji vodi Tomislav Sivić, oslikala je i odluka da dodeli premije igračima i stručnom štabu.

Govorio je o tome trener Nenad Lalatović: „Ova utakmica je bila bitna za naš klub, Pobedu posvećujemo Nešku Milovanoviću. Dao nam je premije i zahvaljujemo na tome.“ Osvrt na utakmicu i stanje na tabeli iz Lalatovićevog ugla izgleda ovako: „Prvo poluvreme je po igri pripalo nama, drugo Radničkom. Bitno je da smo iz prve šanse dali gol Žunić je odlično izveo penal. Kad se sve sabere i oduzme jako sam zadovoljan, naša treća pobeda u nizu, a peta moja od kako sam ovde