(VIDEO) Lalatović: Hvala Nešku za premije

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Stamenić
(VIDEO) Lalatović: Hvala Nešku za premije

Koliko je prvom čoveku Mladosti iz Lučana Nenadu Milovanoviću bilo značajno da pobedi tim koji vodi Tomislav Sivić, oslikala je i odluka da dodeli premije igračima i stručnom štabu.

Govorio je o tome trener Nenad Lalatović: „Ova utakmica je bila bitna za naš klub, Pobedu posvećujemo Nešku Milovanoviću. Dao nam je premije i zahvaljujemo na tome.“ Osvrt na utakmicu i stanje na tabeli iz Lalatovićevog ugla izgleda ovako: „Prvo poluvreme je po igri pripalo nama, drugo Radničkom. Bitno je da smo iz prve šanse dali gol Žunić je odlično izveo penal. Kad se sve sabere i oduzme jako sam zadovoljan, naša treća pobeda u nizu, a peta moja od kako sam ovde
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Fudbaleri Partizana ubedljivo savladali Javor u 17. kolu Superlige Srbije

Fudbaleri Partizana ubedljivo savladali Javor u 17. kolu Superlige Srbije

RTV pre 1 sat
Ostoji se ne gasi Partizan zbog odlaska Željka: Evo kada će govoriti o odlasku trenera!

Ostoji se ne gasi Partizan zbog odlaska Željka: Evo kada će govoriti o odlasku trenera!

Hot sport pre 30 minuta
Zvezda upila magiju Javora, Partizan je ozbiljna zverka: Tabela kaže plus pet, crno-beli peške izrešetali rivala!

Zvezda upila magiju Javora, Partizan je ozbiljna zverka: Tabela kaže plus pet, crno-beli peške izrešetali rivala!

Hot sport pre 1 sat
Vanja Marinković izašao pred navijače: Kapiten Partizana se oglasio o situaciji u klubu

Vanja Marinković izašao pred navijače: Kapiten Partizana se oglasio o situaciji u klubu

Večernje novosti pre 36 minuta
Evo kada se Ostoja Mijailović prvi put obraća javnosti nakon odlaska Željka Obradovića iz Partizana

Evo kada se Ostoja Mijailović prvi put obraća javnosti nakon odlaska Željka Obradovića iz Partizana

Telegraf pre 56 minuta
Napeto ispred Beogradske arene: Policija na treningu Partizana

Napeto ispred Beogradske arene: Policija na treningu Partizana

Vesti online pre 1 sat
Minimalan poraz Radničkog 1923 u Pančevu

Minimalan poraz Radničkog 1923 u Pančevu

RTK pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

LučaniNenad Lalatovićsuper liga srbije

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Partizana ubedljivo pobedili Javor u Super ligi Srbije

Fudbaleri Partizana ubedljivo pobedili Javor u Super ligi Srbije

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Novak Đoković dodelio trofeje na sprint trci Formule 1 u Kataru

(VIDEO) Novak Đoković dodelio trofeje na sprint trci Formule 1 u Kataru

Danas pre 2 sata
(VIDEO) Kapiten Partizana Vanja Marinković se obratio navijačima nakon nereda: Znate na čijoj smo strani

(VIDEO) Kapiten Partizana Vanja Marinković se obratio navijačima nakon nereda: Znate na čijoj smo strani

Danas pre 3 sata
(VIDEO) Incidenti isped Arene: Navijači lupali prostoriju u kojoj treniraju crno-beli i prekinuli trening

(VIDEO) Incidenti isped Arene: Navijači lupali prostoriju u kojoj treniraju crno-beli i prekinuli trening

Danas pre 4 sati
Svetislav Pešić prozvao Željka Obradovića posle ostavke: „Javnost je od njega napravila mnogo više nego što on zapravo jeste“…

Svetislav Pešić prozvao Željka Obradovića posle ostavke: „Javnost je od njega napravila mnogo više nego što on zapravo jeste“

Nova pre 6 minuta