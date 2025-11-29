Haos u Partizanu, odlazak Željka Obradovića - šta dalje? Stranci "zbunjeni", odlazak igrača, navijači prete...

Košarkaški klub Partizan jednom rečju - haos! Šta se sve dogodil ou samo tri dana, od prve ostavke Željka Obradovića, do povratka Žoca iz Atine i sastanaka sa upravom...

Na kraju, obelodanjeno je da iskusni strateg nije želeo da se vrati na klupu crno-belih. Navodi se da je glavni razlog za to sukob sa pojedinim igračima, od kojih se najviše upire prstom u Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa. Postavlja se pitanje i šta će biti sa ostalima, pošto su pojedini igrači pretili odlaskom ukoliko Obradovićeva ostavka ostane na snazi. Mnogobrojni navijači su se okupili danas kako bi izrazili negodovanje povodom odluke, a Partizan je usred