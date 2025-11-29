Srbija čeka odluku Stejt departmenta

Srbija iščekuje odgovor Stejt deparmenta i OFAK-a da li će biti produžena licenca za rad NIS-u. Ministarka Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će rafinerija ostati u fazi tople cirkulacije do utorka, a istovremeno Srbija povećava uvoz derivata. Iz Moskve dolaze vesti da je moguća prodaja dela imovine ruskih naftnih kompanija, koje su pod sankcijama, mađarskim partnerima.

Pedeset drugi dan je otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je u petak da će rafinerija ostati u fazi tople cirkulacije do utorka, 2. decembra. U međuvremenu, tokom razgovora ruskog predsednika Vladimira Putina sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Kremlju, razmatrana je mogućnost da Mađarska kupi udeo ruskih naftnih