Oglasilo se tužilaštvo o tragediji na Milošu Velikom! Poginuli otac i dete, evo šta je uzrok nesreće

Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, u saradnji sa policijom, izvršio uviđaj

Teška saobraćajna tragedija dogodila se na državnom putu u naselju Boljevci, na teritoriji opštine Surčin, gde su dve osobe izgubile život, a jedna ženska osoba zadobila je povrede opasne po život, potvrđeno je iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Nastradali su vozač automobila i putnik, a nesreća se dogodila nakon sudara putničkog vozila i autobusa. Kako je utvrđeno uviđajem, do nesreće je došlo kada je vozač putničkog vozila marke "audi A6", S. J.