Sevilja je Betisova - "Ramon Sančes Pishuan" pokoren posle osam godina VIDEO

Fudbaleri Betisa pobedili su kao gosti u gradskom derbiju Sevilju (2:0), u meču 14. kola LaLige.

Zeleno-beli su po prvi put posle skoro osam godina slavili na stadionu "Ramon Sančes Pishuan". Utakmicu je obeležio i prekid u završnici, na oko 15 minuta, zbog ubacivanja tvrdih predmeta na teren od strane domaćih navijača. Već tada je bilo jasno da će Betis odneti pobedu, tako da sa njom sada ima 24 boda i drži peto mesto na tabeli. Sevilja nastavlja sa lošim rezultatima i zauzima tek 13. poziciju sa 16 poena. Fornals je iskoristio grešku odbrane Sevilje u 54.