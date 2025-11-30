Sevilja je Betisova - "Ramon Sančes Pishuan" pokoren posle osam godina VIDEO

B92 pre 28 minuta
Sevilja je Betisova - "Ramon Sančes Pishuan" pokoren posle osam godina VIDEO

Fudbaleri Betisa pobedili su kao gosti u gradskom derbiju Sevilju (2:0), u meču 14. kola LaLige.

Zeleno-beli su po prvi put posle skoro osam godina slavili na stadionu "Ramon Sančes Pishuan". Utakmicu je obeležio i prekid u završnici, na oko 15 minuta, zbog ubacivanja tvrdih predmeta na teren od strane domaćih navijača. Već tada je bilo jasno da će Betis odneti pobedu, tako da sa njom sada ima 24 boda i drži peto mesto na tabeli. Sevilja nastavlja sa lošim rezultatima i zauzima tek 13. poziciju sa 16 poena. Fornals je iskoristio grešku odbrane Sevilje u 54.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Južne vesti pre 23 minuta
Velika pobeda gostiju: Betis u gradskom derbiju pobedio Sevilju

Velika pobeda gostiju: Betis u gradskom derbiju pobedio Sevilju

Kurir pre 3 minuta
Radnik slavio u Bačkoj Topoli i nanizao treću pobedu

Radnik slavio u Bačkoj Topoli i nanizao treću pobedu

RTS pre 1 sat
Fudbaleri Radnika sa igračem manje pobedili TSC u 17. kolu Superlige Srbije

Fudbaleri Radnika sa igračem manje pobedili TSC u 17. kolu Superlige Srbije

RTV pre 1 sat
Haos u Španskoj ligi: Teren zasut tvrdim predmetima, meč prekinut!

Haos u Španskoj ligi: Teren zasut tvrdim predmetima, meč prekinut!

Hot sport pre 43 minuta
Liverpul konačno slavio: Redsi napokon obradovali svoje navijače...

Liverpul konačno slavio: Redsi napokon obradovali svoje navijače...

Kurir pre 1 sat
(VIDEO) Jedan gest izazvao haos i prekid seviljskog derbija!

(VIDEO) Jedan gest izazvao haos i prekid seviljskog derbija!

Sport klub pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSevilja

Sport, najnovije vesti »

Đoković otkrio u čemu želi da napreduje u narednoj sezoni

Đoković otkrio u čemu želi da napreduje u narednoj sezoni

Danas pre 48 minuta
Lokalni izbori u Srbiji: Incidenti u Mionici, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’, kažu iz Crte

Lokalni izbori u Srbiji: Incidenti u Mionici, posmatračima ‘ozbiljno ugrožena bezbednost’, kažu iz Crte

Danas pre 1 sat
Alimpijevićevi "orlovi" u Sarajevu traže drugu pobedu u kvalifikacijama za Mundobasket

Alimpijevićevi "orlovi" u Sarajevu traže drugu pobedu u kvalifikacijama za Mundobasket

RTS pre 13 minuta
Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Niški sportski vikend – prvi trijumf odbojkaša, pobede košarkaša Konstantina i Niša i rukometaša „Želje“

Južne vesti pre 23 minuta
Nemačka nastavila u dobrom ritmu, Srbija posustaje

Nemačka nastavila u dobrom ritmu, Srbija posustaje

RTS pre 28 minuta