Mladić uhapšen zbog navodnog nanošenja lakše povrede osobi iz Ćacilenda

Beta pre 35 minuta

Policija je uhapsila je D. P. (1998) zbog sumnje da je jutros oko 4.10 na platou ispred Narodne skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu, koji je učesnik ovog prijavljenog skupa (u takozvanom Ćacilendu), nožem naneo povredu u predelu natkolenice, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Uhapsili su ga pripadnici MUP, interventnih jedinica policije angažovanih na obezbeđenju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine.

Uhapšeni se tereti za nanošenje lake telesne povrede, a povređeni muškarac zbrinut je u Urgentnom centru.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova uz krivičnu prijavu, biće priveden Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu.

(Beta, 30.11.2025)