Bane Mojićević plače na svom koncertu: Iz prvih redova odmah mu je stigla maramica, a on poručio: "Ti si kriv za sve samo da znaš" (video)

Blic pre 3 sata
Bane Mojićević plače na svom koncertu: Iz prvih redova odmah mu je stigla maramica, a on poručio: "Ti si kriv za sve samo da…

Koncert je obeležila posebna atmosfera koja se stvorila između publike i pevača Specijalni gost bila je pevačica Ivana Milojević.

Emocije su preplavile salu tokom koncerta Baneta Mojićevića u Beogradu, kada je pevač u jednom trenutku zaplakao pred publikom. Bane nije uspeo da zadrži suze, a publika je to primetila. Iz prvih redova stigla mu je odmah maramica, koju mu je neko dobacio da obriše suze, a pevač se uz osmeh u jednom trenutku našalio i kroz suze poručio: "Ti si kriv za sve, samo da znaš" što je izazvalo ovacije i smeh u publici. Atmosfera je bila ispunjena emocijama, a mnogi su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bane Mojićević izveo naslednike na binu: Emotivna scena pevača sa decom raznežila sve, on ne skida osmeh

Bane Mojićević izveo naslednike na binu: Emotivna scena pevača sa decom raznežila sve, on ne skida osmeh

Telegraf pre 2 sata
Bane Mojićević sa ćerkom i sinom izašao na binu Emotivne scene oca sa decom na koncertu raznežile sve: "Moji naslednici"…

Bane Mojićević sa ćerkom i sinom izašao na binu Emotivne scene oca sa decom na koncertu raznežile sve: "Moji naslednici" (video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bane Mojićević

Zabava, najnovije vesti »

Bane Mojićević izveo naslednike na binu: Emotivna scena pevača sa decom raznežila sve, on ne skida osmeh

Bane Mojićević izveo naslednike na binu: Emotivna scena pevača sa decom raznežila sve, on ne skida osmeh

Telegraf pre 2 sata
Bane Mojićević plače na svom koncertu: Iz prvih redova odmah mu je stigla maramica, a on poručio: "Ti si kriv za sve samo da…

Bane Mojićević plače na svom koncertu: Iz prvih redova odmah mu je stigla maramica, a on poručio: "Ti si kriv za sve samo da znaš" (video)

Blic pre 3 sata
Bane Mojićević sa ćerkom i sinom izašao na binu Emotivne scene oca sa decom na koncertu raznežile sve: "Moji naslednici"…

Bane Mojićević sa ćerkom i sinom izašao na binu Emotivne scene oca sa decom na koncertu raznežile sve: "Moji naslednici" (video)

Blic pre 3 sata
(Video) Drže se za ruke, grle i pevaju Tanja Savić i Bane Mojićević napravili lom na njegovom koncertu u Beogradu: "Najbolja…

(Video) Drže se za ruke, grle i pevaju Tanja Savić i Bane Mojićević napravili lom na njegovom koncertu u Beogradu: "Najbolja si i najlepša"

Blic pre 3 sata
"Da li si bio intiman sa mnom?" Haos u Eliti 9 zbog Terze i Teodore, sve sevalo u rijalitiju: "Sve ću da ti dokažem na sudu"

"Da li si bio intiman sa mnom?" Haos u Eliti 9 zbog Terze i Teodore, sve sevalo u rijalitiju: "Sve ću da ti dokažem na sudu"

Blic pre 4 sati