Bane Mojićević plače na svom koncertu: Iz prvih redova odmah mu je stigla maramica, a on poručio: "Ti si kriv za sve samo da znaš" (video)

Koncert je obeležila posebna atmosfera koja se stvorila između publike i pevača Specijalni gost bila je pevačica Ivana Milojević.

Emocije su preplavile salu tokom koncerta Baneta Mojićevića u Beogradu, kada je pevač u jednom trenutku zaplakao pred publikom. Bane nije uspeo da zadrži suze, a publika je to primetila. Iz prvih redova stigla mu je odmah maramica, koju mu je neko dobacio da obriše suze, a pevač se uz osmeh u jednom trenutku našalio i kroz suze poručio: "Ti si kriv za sve, samo da znaš" što je izazvalo ovacije i smeh u publici. Atmosfera je bila ispunjena emocijama, a mnogi su