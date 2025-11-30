Bane Mojićević izveo naslednike na binu: Emotivna scena pevača sa decom raznežila sve, on ne skida osmeh

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Bane Mojićević izveo naslednike na binu: Emotivna scena pevača sa decom raznežila sve, on ne skida osmeh

Jedan od najdirljivijih trenutaka na koncertu Baneta Mojićevića u Beogradu dogodio se kada je pevač na binu pozvao svoju ćerku i sina.

Ovaj emotivni potez pevača publika je ispratila gromoglasnim aplauzom a Bane nije krio ponos dok ih je grlio za ruke pred prepunom salom. Vidno ganut, Bane Mojićević je zagrlio svoju decu, a onda se obratio publici rečima: "Moji naslednici". Ovo je izazvalo snažne emocije kod Baneta ali i publike koja je ispratila ceo događaj snimajući telefonom. Emocije su preplavile salu tokom koncerta Baneta Mojićevića u Beogradu, kada je pevač u jednom trenutku zaplakao pred
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Bane Mojićević sa ćerkom i sinom izašao na binu Emotivne scene oca sa decom na koncertu raznežile sve: "Moji naslednici"…

Bane Mojićević sa ćerkom i sinom izašao na binu Emotivne scene oca sa decom na koncertu raznežile sve: "Moji naslednici" (video)

Blic pre 1 sat
Bane Mojićević plače na svom koncertu: Iz prvih redova odmah mu je stigla maramica, a on poručio: "Ti si kriv za sve samo da…

Bane Mojićević plače na svom koncertu: Iz prvih redova odmah mu je stigla maramica, a on poručio: "Ti si kriv za sve samo da znaš" (video)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bane Mojićević

Zabava, najnovije vesti »

Bane Mojićević izveo naslednike na binu: Emotivna scena pevača sa decom raznežila sve, on ne skida osmeh

Bane Mojićević izveo naslednike na binu: Emotivna scena pevača sa decom raznežila sve, on ne skida osmeh

Telegraf pre 1 sat
Bane Mojićević sa ćerkom i sinom izašao na binu Emotivne scene oca sa decom na koncertu raznežile sve: "Moji naslednici"…

Bane Mojićević sa ćerkom i sinom izašao na binu Emotivne scene oca sa decom na koncertu raznežile sve: "Moji naslednici" (video)

Blic pre 1 sat
Bane Mojićević plače na svom koncertu: Iz prvih redova odmah mu je stigla maramica, a on poručio: "Ti si kriv za sve samo da…

Bane Mojićević plače na svom koncertu: Iz prvih redova odmah mu je stigla maramica, a on poručio: "Ti si kriv za sve samo da znaš" (video)

Blic pre 2 sata
(Video) Drže se za ruke, grle i pevaju Tanja Savić i Bane Mojićević napravili lom na njegovom koncertu u Beogradu: "Najbolja…

(Video) Drže se za ruke, grle i pevaju Tanja Savić i Bane Mojićević napravili lom na njegovom koncertu u Beogradu: "Najbolja si i najlepša"

Blic pre 1 sat
Ceca kida u elegantnom plavom odelu, a ispod nosi korset Folk diva izgledom sve zasenila na nastupu u Vojvodini: "Večeras…

Ceca kida u elegantnom plavom odelu, a ispod nosi korset Folk diva izgledom sve zasenila na nastupu u Vojvodini: "Večeras nećemo brojati pesme, nego emocije"

Blic pre 2 sata