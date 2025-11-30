Bane Mojićević izveo naslednike na binu: Emotivna scena pevača sa decom raznežila sve, on ne skida osmeh

Jedan od najdirljivijih trenutaka na koncertu Baneta Mojićevića u Beogradu dogodio se kada je pevač na binu pozvao svoju ćerku i sina.

Ovaj emotivni potez pevača publika je ispratila gromoglasnim aplauzom a Bane nije krio ponos dok ih je grlio za ruke pred prepunom salom. Vidno ganut, Bane Mojićević je zagrlio svoju decu, a onda se obratio publici rečima: "Moji naslednici". Ovo je izazvalo snažne emocije kod Baneta ali i publike koja je ispratila ceo događaj snimajući telefonom. Emocije su preplavile salu tokom koncerta Baneta Mojićevića u Beogradu, kada je pevač u jednom trenutku zaplakao pred