Danas izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Otvorena biračka mesta, pravo glasa ima ukupno 56.484 glasača

Blic pre 12 minuta
Danas izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Otvorena biračka mesta, pravo glasa ima ukupno 56.484 glasača

Negotin ima 35.617 birača, Mionica 10.641 Vanredni izbori u Sečnju uključuju 10.226 birača Redovni lokalni izbori u Mionici i Negotinu, vanredni u Sečnju održavaju se danas, a na njima se biraju odbornici skupština ove tri samouprave.

U Mionici je proglašeno šest lista, u Sečnju pet a u Negotinu četiri liste, a pravo glasa ima ukupno 56.484 birača. Biračka mesta su otvorena u 7 sati, a zatvaraju se večeras u 20 časova. Birački spisak za lokalne izbore u ovim opštinama zaključen je 14. novembra, a izborna tišina počela je u četvrtak u ponoć, i traje do zatvaranja biračkih mesta večeras. Biračka mesta u Negotinu, Mionici i Sečnju otvorena su jutros u 7.00 sati. Biračka mesta se zatvaraju u 20.00
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

Mašina pre 41 minuta
(BLOG) Redovni lokalni izbori u Mionici i Negotinu, vanredni u Sečnju

(BLOG) Redovni lokalni izbori u Mionici i Negotinu, vanredni u Sečnju

N1 Info pre 31 minuta
UŽIVO Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Otvorena biračka mesta

UŽIVO Izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: Otvorena biračka mesta

Danas pre 22 minuta
U Negotinu, Mionici i Sečnju danas lokalni izbori

U Negotinu, Mionici i Sečnju danas lokalni izbori

Glas Zaječara pre 41 minuta
Lokalni izbori u Negotinu, Sečnju i Mionici

Lokalni izbori u Negotinu, Sečnju i Mionici

Vreme pre 31 minuta
Lokalni izbori u Negotinu, Sečnju i Mionici: Jutros otvorena birališta

Lokalni izbori u Negotinu, Sečnju i Mionici: Jutros otvorena birališta

Nova pre 27 minuta
uživo IZBORI U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU: Sva birališta otvorena na vreme

uživo IZBORI U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU: Sva birališta otvorena na vreme

Euronews pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vanredni izboriLokalni izboriIzboriNegotin

Politika, najnovije vesti »

BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

BLOG Uživo: Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

Mašina pre 41 minuta
(BLOG) Redovni lokalni izbori u Mionici i Negotinu, vanredni u Sečnju

(BLOG) Redovni lokalni izbori u Mionici i Negotinu, vanredni u Sečnju

N1 Info pre 31 minuta
Kovač: Sednica parlamenta 15. ili 16. decembra, raspravljaće se o izveštaju EK

Kovač: Sednica parlamenta 15. ili 16. decembra, raspravljaće se o izveštaju EK

RTV pre 1 minut
Ističe rok za podnošenje prijava za izbore za skupštinu privremenih institucija u Prištini

Ističe rok za podnošenje prijava za izbore za skupštinu privremenih institucija u Prištini

RTV pre 41 minuta
Danas izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Otvorena biračka mesta, pravo glasa ima ukupno 56.484 glasača

Danas izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Otvorena biračka mesta, pravo glasa ima ukupno 56.484 glasača

Blic pre 12 minuta