Danas izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju: Otvorena biračka mesta, pravo glasa ima ukupno 56.484 glasača

Negotin ima 35.617 birača, Mionica 10.641 Vanredni izbori u Sečnju uključuju 10.226 birača Redovni lokalni izbori u Mionici i Negotinu, vanredni u Sečnju održavaju se danas, a na njima se biraju odbornici skupština ove tri samouprave.

U Mionici je proglašeno šest lista, u Sečnju pet a u Negotinu četiri liste, a pravo glasa ima ukupno 56.484 birača. Biračka mesta su otvorena u 7 sati, a zatvaraju se večeras u 20 časova. Birački spisak za lokalne izbore u ovim opštinama zaključen je 14. novembra, a izborna tišina počela je u četvrtak u ponoć, i traje do zatvaranja biračkih mesta večeras. Biračka mesta u Negotinu, Mionici i Sečnju otvorena su jutros u 7.00 sati. Biračka mesta se zatvaraju u 20.00