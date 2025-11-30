"Započinjemo kopnene operacije" Tramp zapretio, rat na pomolu, oglasila se vlada: "Ovo je kolonijalistička pretnja"

Optužio je predsednika Madura za korupciju državnih institucija Predsednik Venecuele Nikolas Maduro odbacio je optužbe Trampa, koje ga povezuju s kriminalnim aktivnostima Karakas je danas osudio izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da vazdušni prostor oko Venecuele treba smatrati zatvorenim, saopštila je vlada Venecuele.

Ona je ocenila Trampove komentare "kolonijalističkom pretnjom" po suverenitet zemlje, nespojivom sa međunarodnim pravom, prenosi Rojters. Trump je ranije danas izjavio da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele treba smatrati "zatvorenim u potpunosti", ali nije izneo detalje. - Svim avio-kompanijama, pilotima, trgovcima drogom i trgovcima ljudima, molim vas da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele smatrate zatvorenim u potpunosti - napisao je Tramp na svojoj