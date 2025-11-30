Kolima udario autobus GSP, beba stradala na mestu, otac u UC, majci se bore za život: Detalji nesreće na Milošu Velikom

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Kolima udario autobus GSP, beba stradala na mestu, otac u UC, majci se bore za život: Detalji nesreće na Milošu Velikom

Na auto-putu "Miloš Veliki", noćas oko 1.15 časova, u smeru ka Beogradu, u blizini isključenja za Obrenovac, došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko vozilo i autobus GSP-a.

Prema prvim informacijama, vozač putničkog vozila udario je u zadnji deo autobusa. Dete (2024) koje se nalazilo u vozilu preminulo je na licu mesta i transportovano je na Institut za sudsku medicinu. Vozač je, nakon zbrinjavanja u Urgentnom centru, takođe preminuo. Putnica (23), majka deteta, zadobila je teške telesne povrede opasne po život i hospitalizovana je. Oglasio se Treće tužilaštvo Dežurni javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva (OJT) u Beogradu
