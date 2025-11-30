uživo IZBORI U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU: Objavljeno kolika je izlaznost u sva tri mesta do 10 sati

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Euronews Srbija,
uživo IZBORI U NEGOTINU, MIONICI I SEČNJU: Objavljeno kolika je izlaznost u sva tri mesta do 10 sati

U Negotinu, Mionici i Sečnju danas se održavaju održani lokalni izbori, na kojima će biti birani odbornici skupština tih lokalnih samouprava.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 sati, do kada traje i izborna tišina. U Negotinu i Mionici održavaju se redovni lokalni izbori, a u Sečnju vanredni. Na izborima za Skupštinu opštine Negotin učestvuju četiri izborne liste, u Mionici šest, a u Sečnju pet izbornih lista. Ključni događaji Biračka mesta otvorena u 7 sati, glasa se do 20 sati Skupština opštine Negotin ima 45 odborničkih mesta Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta U Sečnju skupština
Danas izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju. Otvorena biračka mesta, ovo je presek izlaznosti u 14 sati (foto, video)

Nedeljkov: U Mionici kao da ste u nekom ratnom polju

BLOG Posmatrači Kreni-Promeni ostaju na izbornim mestima

Manojlović: Posmatrači Kreni-Promeni ostaju u Mionici zbog studenata-kontrolora

BLOG UŽIVO Kapuljaši zastrašuju građane na lokalnim izborima, Vladimir Đukanović snimljen u Mionici

Vučić mobilisao sve kriminalce i poslao na lokalne izbore (VIDEO)

Blokaderi upali u dvoriše predsednika opštine, dete uplašeno odmah pozvalo oca: Napeto u Mionici tokom izbornog dana…

ProGlas: Da li nam Vučić ovakvim "izborima" poručuje da neće mirno otići s vlasti?

Ponoš: Vučić okleva sa parlamentarnim izborima, nesiguran je u sebe

Ponoš: Vučić okleva sa parlamentarnim izborima, nesiguran je u sebe

N1 Info pre 48 minuta
ProGlas: Da li nam Vučić ovakvim „izborima“ poručuje da neće mirno otići s vlasti?

Prekršajna prijava protiv „ratnog veterana“ iz Bora

Danas izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju. Otvorena biračka mesta, ovo je presek izlaznosti u 14 sati (foto, video)

