Zadravanje samo na naplatnoj stanici Zmajevo: Na dve deonice sneg i vlažan kolovoz, savetuje se dodatan oprez

Euronews pre 7 minuta  |  Autor: Tanjug
Zadravanje samo na naplatnoj stanici Zmajevo: Na dve deonice sneg i vlažan kolovoz, savetuje se dodatan oprez

Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnoj stanici Zmajevo, na naplati, vozila se zadržavaju 45 minuta, dok na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja, saopšteno je jutros iz AMSS.

Prema informacijama Zimske službe JP ''Putevi Srbije'', deonice na kojima ima snega su I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do pet centimetara, i I B-33, Majdanpek - Klokočevac - Štubik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm. Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kada je reč o teretnim terminalima, kamioni na GP Batrovci, na izlazu, čekaju 360 minuta, dok na GP Šid, na izlazu,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Stanje na putevima: Nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima

Stanje na putevima: Nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima

Glas Zaječara pre 42 minuta
Na naplatnoj stanici Zmajevo vozila čekaju 45 minuta

Na naplatnoj stanici Zmajevo vozila čekaju 45 minuta

RTV pre 1 sat
Gužve samo na Batrovcima, manji snežni nanosi samo na deonicama u blizini Užica

Gužve samo na Batrovcima, manji snežni nanosi samo na deonicama u blizini Užica

Danas pre 14 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AMSSGuzvaZmajevo

Društvo, najnovije vesti »

Vreme oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom

Vreme oblačno, mestimično sa kišom i susnežicom

N1 Info pre 7 minuta
U nastavku Festivala BUNT 13.0 danas Dan Damjana Diklića

U nastavku Festivala BUNT 13.0 danas Dan Damjana Diklića

Beta pre 12 minuta
Ne damo Jelenu!

Ne damo Jelenu!

Danas pre 37 minuta
Kardiolozi upozoravaju: Osobe sa visokim krvnim pritiskom treba da izbegavaju ovu kombinaciju hrane

Kardiolozi upozoravaju: Osobe sa visokim krvnim pritiskom treba da izbegavaju ovu kombinaciju hrane

Danas pre 42 minuta
Stanje na putevima: Nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima

Stanje na putevima: Nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima

Glas Zaječara pre 42 minuta