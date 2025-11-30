"Nikada nisam tražio podršku Dodika, on moju jeste" Aca Lukas odgovorio Miloradu nakon haosa oko fotografije: Ljude ne delim po nacionalnosti

Kurir pre 5 minuta
"Nikada nisam tražio podršku Dodika, on moju jeste" Aca Lukas odgovorio Miloradu nakon haosa oko fotografije: Ljude ne delim…

Nakon što je Aci Lukasu otkazan nastup na Jahorini i nakon što je Milorad Dodik obavestio javnost kako je pevač izgubio kredibilitet za dalje nastupe u Republici Srpskoj oglasio se Lukas.

Pevač je na svom zvaničnom Instagram nalogu naglasio kako Milorada za podršku nikada nije molio, ali da političar njega jeste, te da on ne pravi podele kada je reč o nacionalnosti, boji kože i ostalim različitostima kod ljudi. "Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio! On moju jeste, više puta, i dobio ju je! Meni je žao što je Mile danas samo predsednik jedne partije…Ljude ne delim po nacionalnosti, veroispovesti i boji kože, a najmanje od svega mojim
