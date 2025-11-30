Netanjahu zatražio od predsednika Izraela Hercoga pomilovanje od optužbi za korupciju

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Netanjahu zatražio od predsednika Izraela Hercoga pomilovanje od optužbi za korupciju

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zatražio je danas od predsednika države Iska Hercoga pomilovanje od optužbi za korupciju, tvrdeći da ga krivični postupak ometa u vođenju vlade i da bi pomilovanje bilo u interesu izraelskog društva.

Netanjahu, koji je u ratu protiv izraelskog pravnog sistema zbog optužbi, rekao je da bi zahtev pomogao ujedinjenju zemlje u vreme značajnih promena u regionu. To odmah izazvalo osude protivnika, koji su rekli da bi pomilovanje oslabilo demokratske institucije i poslalo opasnu poruku da je on iznad vladavine prava, javlja AP. Netanjahu je podneo zahtev za pomilovanje pravnom odeljenju kabineta predsednika, saopštila je kancelarija premijera. Kancelarija predsednika
Ključne reči

Izraelkorupcija

