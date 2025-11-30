Oglasio se Netanjahu: Počinjeni su teški zločini...

B92 pre 2 sata
Oglasio se Netanjahu: Počinjeni su teški zločini...

U video izjavi objavljenoj ubrzo nakon što je podneo zahtev za pomilovanje predsedniku Izraela Isaku Hercogu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je u nacionalnom interesu Izraela da se okonča njegovo šestogodišnje suđenje za korupciju.

"Prošla je skoro decenija otkako je počela istraga protiv mene. Suđenje traje skoro šest godina i očekuje se da će se nastaviti još mnogo godina", rekao je Netanjahu i ocenio da je sve jasnije da su počinjeni "teški zločini u građenju slučaja protiv njega", ističući da je u njegovom interesu da se pravni postupak sprovede do kraja dok ne bude oslobođen svih optužbi, prenosi Tajms of Izrael. Izraelski premijer je rekao da bezbednosna i diplomatska realnost i
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Netanjahu traži pomilovanje od Hercoga

Netanjahu traži pomilovanje od Hercoga

Politika pre 56 minuta
Netanjahu zatražio od predsednika Izraela Hercoga pomilovanje od optužbi za korupciju

Netanjahu zatražio od predsednika Izraela Hercoga pomilovanje od optužbi za korupciju

N1 Info pre 1 sat
Netanjahu traži pomilovanje: Premijer Izraela moli predsednika da ga spase suđenja

Netanjahu traži pomilovanje: Premijer Izraela moli predsednika da ga spase suđenja

Nova pre 2 sata
Netanjahu zatražio pomilovanje za sebe: "To je u nacionalnom interesu"

Netanjahu zatražio pomilovanje za sebe: "To je u nacionalnom interesu"

Pravda pre 3 sata
Netanjahu traži pomilovanje od predsednika: Kaže da ga suđenje ometa u vladanju

Netanjahu traži pomilovanje od predsednika: Kaže da ga suđenje ometa u vladanju

Mondo pre 3 sata
Netanijahu traži pomilovanje! Moli predsednika Izraela Hercoga: "To je u interesu Izraela" (video)

Netanijahu traži pomilovanje! Moli predsednika Izraela Hercoga: "To je u interesu Izraela" (video)

Kurir pre 3 sata
Netanjahu bi na slobodu: Okončanje mog suđenja za korupciju je u nacionalnom interesu Izraela

Netanjahu bi na slobodu: Okončanje mog suđenja za korupciju je u nacionalnom interesu Izraela

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Izraelkorupcija

Svet, najnovije vesti »

Mafija i njeno bogatstvo: Politika, korupcija i tiho preuzimanje države

Mafija i njeno bogatstvo: Politika, korupcija i tiho preuzimanje države

N1 Info pre 56 minuta
Stanovnici poplavljene Sumatre u Indoneziji pljačkaju prodavnice da bi došli do hrane

Stanovnici poplavljene Sumatre u Indoneziji pljačkaju prodavnice da bi došli do hrane

Beta pre 52 minuta
U smrtonosnim olujama u Aziji stradalo više od 700 ljudi

U smrtonosnim olujama u Aziji stradalo više od 700 ljudi

RTV pre 6 minuta
Telo Austrijanke pronađeno u koferu, Slovenac priznao ubistvo

Telo Austrijanke pronađeno u koferu, Slovenac priznao ubistvo

RTV pre 46 minuta
Papa Lav XIV: Palestinska država je jedino rešenje sukoba između Izraela i Palestinaca

Papa Lav XIV: Palestinska država je jedino rešenje sukoba između Izraela i Palestinaca

RTV pre 36 minuta