Netanjahu traži pomilovanje: Premijer Izraela moli predsednika da ga spase suđenja

Nova pre 5 sati  |  Autor: Beta
Netanjahu traži pomilovanje: Premijer Izraela moli predsednika da ga spase suđenja

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je danas povodom dugotrajnog suđenja zbog korupcije tražio od predsednika Izraela da ga pomiluje.

Kabinet predsednika Isaka Hercoga je molbu Netanjahua za pomilovanje okarakterisao kao „vanredni zahtev koji nosi značajne implikacije“. Netanjahu je jedini premijer Izraela pred sudom. Optužen je za prevaru, zloupotrebu poverenja i primanje mita u tri slučaja. Premijer je u video-obraćanju rekao da je njegovo suđenje podelilo zemlju, a da bi pomilovanje pomoglo obnavljanje nacionalnog jedinstva, a kaže i da mu pojavljivanje pred sudom tri puta nedeljno otežava
