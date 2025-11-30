„Važni dani za Ukrajinu” rekao Zelenski nakon razgovora sa Ruteom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je istakao da Ukrajina koordinira napore sa EU

KIJEV – Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je danas sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, nakon čega je najavio „važne dane” za Ukrajinu. „Ovo su važni dani i mnogo toga se može promeniti. Tesno koordiniramo i u našim aktivnostima, u aktivnostima svih partnera, zajedničke mere, zajednički stavovi biće izuzetno efikasni”, napisao je Zelenski na Telegramu. On je naveo da je razgovarao telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der