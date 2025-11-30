„Važni dani za Ukrajinu” rekao Zelenski nakon razgovora sa Ruteom

Politika pre 24 minuta
„Važni dani za Ukrajinu” rekao Zelenski nakon razgovora sa Ruteom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je istakao da Ukrajina koordinira napore sa EU

KIJEV – Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je danas sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, nakon čega je najavio „važne dane” za Ukrajinu. „Ovo su važni dani i mnogo toga se može promeniti. Tesno koordiniramo i u našim aktivnostima, u aktivnostima svih partnera, zajedničke mere, zajednički stavovi biće izuzetno efikasni”, napisao je Zelenski na Telegramu. On je naveo da je razgovarao telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der
Sastanak američke i ukrajinske delegacije – Rubio: Ovo nije samo pitanje okončanja rata; Umerov: Razgovaramo o budućnosti Ukrajine

