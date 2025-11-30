Kragujevac: Izmene u redu vožnje na sedam gradskih linija

JKP Šumadija obaveštava korisnike gradskog prevoza u Kragujevcu, da će zbog velikih saobraćajnih gužvi izazvanih radovima na rekonstrukciji nadvožnjaka u Sušici, doći do izmena u redu vožnje na sedam gradskih linija, od 1. decembra.

Do izmena će doći na linijama 5, 6, 11, 15, 16, 17 i 25 gradskog prevoza. Tako se na linija 5 - polasci iz Vinograda koriguju sa 10:40 na 10:45, 12:50 na 12:55, 13:40 na 13:45, 14:05 na 14:10, 14:30 na 14:40, 14:55 na 15:05, 15:20 na 15:25, 15:45 na 15:55, 16:10 na 16:20, 16:30 na 16:50, 17:25 na 17:35, 19:05 na 19:10 i 20:45 na 20:50. Polasci iz Malih Pčelica se koriguju sa 13:40 na 13:45, 14:05 na 14:10, 14:30 na 14:35, 14:55 na 15:00, 15:20 na 15:30, 15:45 na