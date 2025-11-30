Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 1. do 7. decembra)

U Srbiji će ponedeljak i utorak malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, a samo se u utorak uz nešto više oblačnosti slaba kiša očekuje u severnim i zapadnim krajevima zemlje.

Zatim do kraja sedmice od 3. do 7. decembra prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda vreme će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno i toplije. U sredu južnije od Save i Dunava mestimično sa kišom, a narednih dana tek ponegde sa slabom kišom dok se u većini mesta očekuje suvo vreme. U Kragujevcu i Šumadiji u ponedeljak se očekuje razvedravanje i porast temperature, tokom dana biti uglavnom sunčano i suvo sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 stepeni.