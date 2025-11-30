Jedan maloletnik uhapšen, prijava protiv drugog jer su pretukli muškarca u Subotici

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Jedan maloletnik uhapšen, prijava protiv drugog jer su pretukli muškarca u Subotici

Subotička policija uhapsila je I. V. K. (17) zbog nanošenja lakih telesnih povreda, dok će po nalogu tužilaštva u Subotici protiv sedamnaestogodišnjeg mladića biti podneta krivična prijava zbog istog krivičnog dela.

Oni se sumnjiče da su 28. novembra, zajedno sa još dve osobe za kojima policija intenzivno traga, palicama napali muškarca (47), kojem su konstatovane teške telesne povrede u Opštoj bolnici u Subotici. I. V. K. je određen zadržavanje do 48 časova. On će, uz krivičnu prijavu, biti doveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
Ključne reči

SuboticaTužilaštvo

