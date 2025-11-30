Na današnji dan: Rođeni Tven i Čerčil, umrli Vajld, Pavić i Crnjanski, počeo "Zimski rat"

Radio 021 pre 10 minuta  |  Beta
Na današnji dan: Rođeni Tven i Čerčil, umrli Vajld, Pavić i Crnjanski, počeo "Zimski rat"

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih istorijskih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 30. novembar.

1700 - U bici kod Narve švedske trupe kralja Karla XII pobedile su nadmoćniju rusku vojsku Petra I. U bici je poginulo oko 10.000 Rusa i 600 Šveđana. Na isti dan 1718. Karlo XII, švedski "kralj ratnik", simbol nacionalnog junaštva, poginuo je prilikom napada na Norvešku. 1835 - Rođen je američki pisac Semjuel Lenghorn Klemens, poznat kao Mark Tven, jedan od najvećih humorista svetske književnosti. Svetsku slavu stekao je romanima "Pustolovine Toma Sojera", "Život
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan 30. novembar

Na današnji dan 30. novembar

N1 Info pre 15 minuta
Na današnji dan, 30. novembar

Na današnji dan, 30. novembar

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠvedskaNorveška

Najnovije vesti »

Na današnji dan 30. novembar

Na današnji dan 30. novembar

N1 Info pre 15 minuta
Otvorena biračka mesta na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju

Otvorena biračka mesta na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju

RTV pre 0 minuta
Ko su najveći dužnici u Srbiji? Poreska uprava objavila spisak, duguju milijarde

Ko su najveći dužnici u Srbiji? Poreska uprava objavila spisak, duguju milijarde

Kamatica pre 0 minuta
Poginuli dete i muškarac na Milošu Velikom: Dve teške saobraćajne nesreće na istom delu auto-puta

Poginuli dete i muškarac na Milošu Velikom: Dve teške saobraćajne nesreće na istom delu auto-puta

Kurir pre 5 minuta
UŽIVO Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

UŽIVO Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju

Radio 021 pre 0 minuta