Na današnji dan: Rođeni Tven i Čerčil, umrli Vajld, Pavić i Crnjanski, počeo "Zimski rat"

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih istorijskih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 30. novembar.

1700 - U bici kod Narve švedske trupe kralja Karla XII pobedile su nadmoćniju rusku vojsku Petra I. U bici je poginulo oko 10.000 Rusa i 600 Šveđana. Na isti dan 1718. Karlo XII, švedski "kralj ratnik", simbol nacionalnog junaštva, poginuo je prilikom napada na Norvešku. 1835 - Rođen je američki pisac Semjuel Lenghorn Klemens, poznat kao Mark Tven, jedan od najvećih humorista svetske književnosti. Svetsku slavu stekao je romanima "Pustolovine Toma Sojera", "Život