Nožem ranio muškarca iz Ćacilenda u predelu potkolenice

Policija koja je kod Ćacilenda kod Skupštine Srbije uhapsila je D. P. (27) zbog nanošenja lakih telesnih povreda.

Kako je saopštio MUP, osumnjičeni je jutros oko 4.10 časova na platou ispred skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu iz Ćacilenda nožem naneo povredu u predelu natkolenice. Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.