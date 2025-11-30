Srednjoškolci iz Srbije osvojili četiri medalje na informatičkoj olimpijadi u Rumuniji

Srednjoškolci iz Srbije osvojili su dve srebrne i dve bronzane medalje na Rumunskom masteru iz informatike koji je održan u Bukureštu od 26. do 29. novembra.

Na olimpijadi je učestvovalo ukupno 245 takmičara iz 13 zemalja. Srebrne medalje su osvojili Stefan Šebez i Petar Banović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu, a bronzane medalje su osvojili Filip Repman, učenik Gimnazije "Veljko Petrović" u Somboru i Dimitrije Atanasković, učenik Gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu. Rukovodioci ekipe bili su Filip Bojković i Bogdan Petrović sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ekipa Srbije je odabrana na osnovu