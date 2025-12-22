(Foto) Ručak za četvoro 30 evra, a noćenje već od 20: Ovo je najjeftinije skijalište van Srbije na samo pet sati vožnje od Beograda

Srpski turisti biraju planine za uživanje u zimskim praznicima, ali su cene popularnih domaćih destinacija visoke Mnogi preferiraju Bugarsku, posebno skijalište Bansko, zbog povoljnih cena i dobrih uslova Većina srpskih turista uveliko bira neki planinski raj kako bi uživali u prazničnim čarolijama, skijaškim veštinama i toplom čaju.

Međutim ono što ostavlja gorak utisak svakom posetiocu svakako su paprene cene. Mnogi i ove godine odlučili su se za zimovanje u okolnim zemljama, a po svemu sudeći, Bugarska je čini se, jedno od omiljenih skijališta naših turista. - Ponovo smo odabrali planinu koja je na samo pet sat vožnje od Beograda, skijalište Bansko. To je fenomenalna planina, sa uslovima čak i za profesionalne skijaše, sjajne su staze, smeštaj i usluga, a cene prijaju svakom džepu - kazala
Ovo je najjeftinije skijalište na samo 5 sati vožnje od Beograda: Ručak za dvoje samo 15 evra, hoteli krcati

Student iz Niša Dimitrije Dimić u „Utisku“: Uhapšeni studenti tretirani kao teroristi, privedeni zbog snimka sa Informera

Vremenska prognoza za ponedeljak 22. decembar 2025: Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima

Vremeplov: Umro istoričar Jovan Rajić

Drugi desant na Košutnjak

Ovo je najjeftinije skijalište na samo 5 sati vožnje od Beograda: Ručak za dvoje samo 15 evra, hoteli krcati

