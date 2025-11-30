Blokaderi upali u dvoriše predsednika opštine, dete uplašeno odmah pozvalo oca: Napeto u Mionici tokom izbornog dana, izlaznost do 14 sati 43 odsto

RINA pre 15 minuta
Blokaderi upali u dvoriše predsednika opštine, dete uplašeno odmah pozvalo oca: Napeto u Mionici tokom izbornog dana…

Blokaderi upali u dvoriše predsednika opštine, dete uplašeno odmah pozvalo oca: Napeto u Mionici tokom izbornog dana, izlaznost do 14 sati 43 odsto Mionica – Nakon napravljenog preseka u 14 sati i obrađenpg uzroka sa četiri biračka mesta u Mionici je na lokalne izbore izašlo 43 odssto birača.

Tokom biračkog dana situacija je bila napeta na nekoliko lokacija ali van biračkih mesta, posmatrači CRTE su se povukli sa svojih kontrolnih mesta jer tvrde da im je ugrožena bezbednost. Do incidenta je došlo i kada je nekoliko nepoznatih ljudi upalo u dvorište predsednika opštine Mionica, Bobana Jankoviča. - Kada je smo otišli da glasamo ljudi su upali u dvorište, dete malo je ostalo kući i uplašeno me pozvalo da pita tata šta se dešava. Teško mi je da uopšte
