Vučić: Ubedljiva pobeda SNS na lokalnim izborima, ljudi razumeli ko se bori za Srbiju

Predsednik Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Srpska napredna stranka na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju ostvarila ubedljivu pobedu, zahvalio se građanima i istakao da su ljudi razumeli ko se bori za interese Srbije.

Vučić je u telefonskom uključenju za TV Pink rekao da ima rezultate sa svih 72 glasačka mesta u Negotinu, gde je bila i velika izlaznost – skoro 18.000 glasača je glasalo, i da je lista „Najbolje za Negotin – SNS“ dobila 11.534, odnosno 69,3 odsto glasova, dok su blokaderi osvojili 26,7 odsto glasova. „U mandatima to je 33 prema 12“, rekao je Vučić. U Sečnju, rekao je Vučić, gde SNS nije išla sa partnerima, osvojila je 60,9 odsto glasova, SPS 4,4 odsto, grupa