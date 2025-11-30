Ostoja hoće da štiti igrače od pritiska: "Ekipa koja pušta spinove nije svesna koliku tenziju diže"

Sportske.net pre 17 minuta  |  Sportske.net
Ostoja hoće da štiti igrače od pritiska: "Ekipa koja pušta spinove nije svesna koliku tenziju diže"

Partizan barem deceniju nije prolazio kroz ovakav potres, koji se još ne smiruje nakon ostavke Željka Obradovića.

Predsednik kluba Ostoja Mijailović je u intervjuu u emisiji "Direktno" na Euronews govorio o raznim problemima i svemu što se dešavalo nakon ostavke. Mijailović je pokušavao da smiri tenzije i da zaštiti igrače, a rekao je da jedna grupa namerno podmeće spinove i laži da bi dizala tenziju. To je, po njegovim rečima, išlo toliko daleko da je on počeo da se brine za igrače. "Ja mislim da ova ekipa nije svesna šta pušta kroz medije, kakve spinove, i koga šalje da
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Ostoja: ''Željko mi je rekao: 'Nećeš ti da ideš nigde!' Jako sam mu zahvalan na tome!''

Ostoja: ''Željko mi je rekao: 'Nećeš ti da ideš nigde!' Jako sam mu zahvalan na tome!''

Sportske.net pre 32 minuta
Bivši član uprave organizovao incidente ispred Arene: Ostoja Mijailović pomenuo ime čoveka koji pravi probleme Partizanu

Bivši član uprave organizovao incidente ispred Arene: Ostoja Mijailović pomenuo ime čoveka koji pravi probleme Partizanu

Kurir pre 23 minuta
Ostoja Mijailović o Željku Obradoviću: „Još tada je prvi put pomenuo ostavku, odmah sam ga prekinuo“

Ostoja Mijailović o Željku Obradoviću: „Još tada je prvi put pomenuo ostavku, odmah sam ga prekinuo“

Nova pre 33 minuta
Ostoja Mijailović za Euronews Srbija o krizi u Partizanu: Od Obradovićeve ostavke do predloga za sportskog direktora

Ostoja Mijailović za Euronews Srbija o krizi u Partizanu: Od Obradovićeve ostavke do predloga za sportskog direktora

Euronews pre 57 minuta
Mijailović o ulozi predsednika Vučića: Nije se mešao u rad kluba, pomogao je u dovođenju Obradovića

Mijailović o ulozi predsednika Vučića: Nije se mešao u rad kluba, pomogao je u dovođenju Obradovića

Euronews pre 1 sat
Ostoja Mijailović o ostavci Željka Obradovića: Otišao je jer ga igrači nisu poštovali, Paspalj kandidat sa sportskog direktora…

Ostoja Mijailović o ostavci Željka Obradovića: Otišao je jer ga igrači nisu poštovali, Paspalj kandidat sa sportskog direktora

Morava info pre 1 sat
Mijailović o incidentu kod Male arene: Podnećemo krivične prijave protiv organizatora zbog ugrožavanja bezbednosti

Mijailović o incidentu kod Male arene: Podnećemo krivične prijave protiv organizatora zbog ugrožavanja bezbednosti

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko Obradović

Sport, najnovije vesti »

Srbija u foto-finišu pobedila Bosnu u uzavreloj atmosferi u Sarajevu

Srbija u foto-finišu pobedila Bosnu u uzavreloj atmosferi u Sarajevu

Danas pre 18 minuta
Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Mijailović: Obradović je otišao jer ga igrači nisu poštovali

Danas pre 2 sata
Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Zvezda slavila u novoj goleadi protiv OFK Beograda u Superligi

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Navijači Bosne uvredljivo skandirali i zviždali himni Srbije

(VIDEO) Navijači Bosne uvredljivo skandirali i zviždali himni Srbije

Danas pre 1 sat
Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Nemačke na Svetskom prvenstvu

Rukometašice Srbije ubedljivo poražene od Nemačke na Svetskom prvenstvu

Danas pre 2 sata