"Nisam menjao pismo Željka Obradovića": Ostoja Mijailović otkrio sve o oproštaju na sajtu Partizana

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović je u svom najnovijem TV gostovanju potvrdio da Željko Obradović više nije trener crno-belih. "Nažalost, Željko Obradović više nije trener Partizana.

Radili smo na tome tri, četiri, pet dana, umorni smo od te teme. Vrlo mi je važno da razjasnimo ceo tog događaja, jer se stvorila mistifikacija koja ne postoji i situacija je vrlo jednostavna", rekao je Mijailović i tako definitivno dao odgovor na pitanje. Pričao je prvi čovek KK Partizan o pismu u kome se Obradović oprostio od kluba. Istakao je da je želja Obradovića bila da se taj tekst objavi na zvaničnom sajtu. "Bila je tema da li se piše konačna ili neopoziva.