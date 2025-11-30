Vašington pritiska Kijev: Zelenski pred najopasnijim trenutkom u svom mandatu

Na predstojećim pregovorima delegacija SAD i Ukrajine na Floridi o mirnom rešavanju ukrajinskog konflikta, Vašington će pojačati pritisak na Kijev, pošto je i dalje nastrojen na postizanje mirovnog sporazuma, piše Vašington post.

Ističe se da Zelenski „proživljava jedan od najopasnijih trenutaka svog predsedništva“. Kako objašnjava list, njegovo najbliže okruženje zahvatio je korupcijski skandal, lideri opozicije pozivaju na potpunu rekonstrukciju vlade, a Moskva nastavlja borbena dejstva. Mediji su ranije potvrdili predstojeći američko-ukrajinski sastanak na Floridi i saopštili da će SAD predstavljati državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik predsednika Stiv Vitkof i zet šefa