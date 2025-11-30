Vašington pritiska Kijev: Zelenski pred najopasnijim trenutkom u svom mandatu

Sputnik pre 47 minuta
Vašington pritiska Kijev: Zelenski pred najopasnijim trenutkom u svom mandatu

Na predstojećim pregovorima delegacija SAD i Ukrajine na Floridi o mirnom rešavanju ukrajinskog konflikta, Vašington će pojačati pritisak na Kijev, pošto je i dalje nastrojen na postizanje mirovnog sporazuma, piše Vašington post.

Ističe se da Zelenski „proživljava jedan od najopasnijih trenutaka svog predsedništva“. Kako objašnjava list, njegovo najbliže okruženje zahvatio je korupcijski skandal, lideri opozicije pozivaju na potpunu rekonstrukciju vlade, a Moskva nastavlja borbena dejstva. Mediji su ranije potvrdili predstojeći američko-ukrajinski sastanak na Floridi i saopštili da će SAD predstavljati državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik predsednika Stiv Vitkof i zet šefa
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Sastanak američke i ukrajinske delegacije na Floridi

UKRAJINSKA KRIZA: Sastanak američke i ukrajinske delegacije na Floridi

RTV pre 17 minuta
"Ukrajinci znaju šta očekujemo": Amerika hoće da danas budu rešena 2 velika pitanja u mirovnom planu: Vitkof i Kušner sledeće…

"Ukrajinci znaju šta očekujemo": Amerika hoće da danas budu rešena 2 velika pitanja u mirovnom planu: Vitkof i Kušner sledeće nedelje kod Putina

Blic pre 57 minuta
Bomba može da eksplodira u svakom trenutku Jedan čovek drži prst na okidaču, a troglava aždaja guta sve pred sobom: Zelenski…

Bomba može da eksplodira u svakom trenutku Jedan čovek drži prst na okidaču, a troglava aždaja guta sve pred sobom: Zelenski od početka rata nije bio u ovakvom grotlu

Blic pre 2 minuta
Aksios: SAD žele da danas odluče o dvema ključnim tačkama mirovnog plana

Aksios: SAD žele da danas odluče o dvema ključnim tačkama mirovnog plana

NIN pre 37 minuta
Mediji: Amerika želi da se dogovori sa Ukrajinom oko teritorija i garancija bezbednosti

Mediji: Amerika želi da se dogovori sa Ukrajinom oko teritorija i garancija bezbednosti

Sputnik pre 27 minuta
Aksios: SAD žele da danas odluče o dvema ključnim tačkama mirovnog plana

Aksios: SAD žele da danas odluče o dvema ključnim tačkama mirovnog plana

Euronews pre 2 minuta
Sastanak američke i ukrajinske delegacije – Rubio: Ovo nije samo pitanje okončanja rata; Umerov: Razgovaramo o budućnosti…

Sastanak američke i ukrajinske delegacije – Rubio: Ovo nije samo pitanje okončanja rata; Umerov: Razgovaramo o budućnosti Ukrajine

RTS pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaVašingtonRusijaRekonstrukcija VladeKijev

Svet, najnovije vesti »

Mafija i njeno bogatstvo: Politika, korupcija i tiho preuzimanje države

Mafija i njeno bogatstvo: Politika, korupcija i tiho preuzimanje države

N1 Info pre 57 minuta
Stanovnici poplavljene Sumatre u Indoneziji pljačkaju prodavnice da bi došli do hrane

Stanovnici poplavljene Sumatre u Indoneziji pljačkaju prodavnice da bi došli do hrane

Beta pre 53 minuta
U smrtonosnim olujama u Aziji stradalo više od 700 ljudi

U smrtonosnim olujama u Aziji stradalo više od 700 ljudi

RTV pre 7 minuta
Telo Austrijanke pronađeno u koferu, Slovenac priznao ubistvo

Telo Austrijanke pronađeno u koferu, Slovenac priznao ubistvo

RTV pre 47 minuta
Papa Lav XIV: Palestinska država je jedino rešenje sukoba između Izraela i Palestinaca

Papa Lav XIV: Palestinska država je jedino rešenje sukoba između Izraela i Palestinaca

RTV pre 37 minuta