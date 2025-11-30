Vučić: Uopšte ne razumem zašto Amerikanci ne daju licencu za NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne razume logiku Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i dodao da ne veruje da će promeniti odluku i odobriti licencu, ali je ponovio da “ljudi nemaju razloga za paniku”.

– Ubijte me, ja ne razumem njihovu logiku. Bezbroj razgovora sam obavio sa njima. Ja pitam zbog čega nam ne daju licencu, Rafinerija (u Pančevu) prestaje da radi u utorak. Vrednost kompanije će onda pasti. Kažem da ćemo poštovati sankcije, i da će se to desiti što hoće za 5 dana – rekao je Vučić. Prema njegovim rečima, Amerikanci su protiv NIS uveli sankcije da bi se isključio ruski menadžment, a potom i rusko vlasništvo. – Kažu nam imali ste devet meseci. Pa nismo