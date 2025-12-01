Protestom ispred Osnovnog suda u Nišu građani i studenti obeležili 13 meseci od pada nadstrešnice

Beta pre 1 sat

Studenti, srednjoškolci i građani Niša obeležili su 13 meseci od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu protestom "13 meseci, 16 žrtava, nula odgovornih", organizovanim ispred niškog Osnovnog suda.

Organizatori protesta, grupa studenata niškog Univerziteta, istakli su da je 16 ljudi stradalo zbog "tuđe neodgovornosti i zbog sistemske korupcije koja sve ugrožava".

Učenik gimnazije "9. maj" Ilijas Evtimov kazao je da je prošlo 13 meseci, ali ne bilo kakvih, već 13 meseci koji su "napravili revoluciju u srpskoj narodnoj svesti i u srpskom društvu".

"Sve ovo što smo izgradili u proteklih 13 meseci, čitav ovaj pokret, gradili smo u čast žrtava. Žrtava jednog surovog i antinarodnog sistema koji nije ustuknuo čak ni pred suzama deteta od svega šest godina čiji je život ugašen pod teškim teretom nemara", rekao je Evtimov.

On je kazao da manjak energije ne sme uništiti pokret koji je nastao u proteklih 13 meseci.

"Hoćemo li odustati, hoćemo li moći posle svega ovoga da se vratimo ustaljenim matricama života? Hoćemo li opet dopustiti da nas pojede apatija? Naš pokret mora se prilagođavati prilikama i nalaziti nove načine borbe", izjavio je Evtimov.

On je zapitao Nišlije da li će da ostave svoju decu na "milost i nemilost bahatosti sistema".

"Borba srednjoškolaca nije daleko od vas. Prva niška gimnazija 'Stevan Sremac' je na udaru i u opasnosti od toga da bude smrskana, zgažena i bačena na smetlište istorije. Hoćete li da dopustite to?", zapitao je Evtimov.

On je kazao da studenti i srednjoškolci "vape" da se njihovoj brobi vrati prethodni sjaj i značaj.

Okupljeni na današnjem protestu odali su poštu nastradalima šesnaestominutnim ćutanjem.

(Beta, 01.12.2025)

Povezane vesti »

U Novom Sadu i Nišu odavanjem pošte stradalima obeleženo 13 meseci od pada nadstrešnice

U Novom Sadu i Nišu odavanjem pošte stradalima obeleženo 13 meseci od pada nadstrešnice

RTS pre 19 minuta
Građani i studenti protestom obeležili 13 meseci od pada nadstrešnice ispred Osnovnog suda u Nišu

Građani i studenti protestom obeležili 13 meseci od pada nadstrešnice ispred Osnovnog suda u Nišu

N1 Info pre 1 sat
Građani još jednom na Đačkom trgu odali poštu žrtvama novosadske tragedije

Građani još jednom na Đačkom trgu odali poštu žrtvama novosadske tragedije

InfoKG pre 49 minuta
Manji incident u Nišu tokom „16 minuta tišine“: sukob građana i prolaznice obeležio protest

Manji incident u Nišu tokom „16 minuta tišine“: sukob građana i prolaznice obeležio protest

Rešetka pre 39 minuta
Protestom ispred Osnovnog suda u Nišu građani i studenti obeležili 13 meseci od pada nadstrešnice

Protestom ispred Osnovnog suda u Nišu građani i studenti obeležili 13 meseci od pada nadstrešnice

Radio sto plus pre 24 minuta
Novosadski studenti u blokadi obeležili 13 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice

Novosadski studenti u blokadi obeležili 13 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice

N1 Info pre 2 sata
U Novom Sadu, Nišu i Beogradu obeleženo 13 meseci od tragedije na železničkoj stanici: Manji incident, reagovali policajci u…

U Novom Sadu, Nišu i Beogradu obeleženo 13 meseci od tragedije na železničkoj stanici: Manji incident, reagovali policajci u civilu (foto)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi Sadkorupcija

Društvo, najnovije vesti »

Odbor za pravosuđe neće predložiti parlamentu izveštaje o radu Vrhovnog tužilaštva za prethodnih pet godina

Odbor za pravosuđe neće predložiti parlamentu izveštaje o radu Vrhovnog tužilaštva za prethodnih pet godina

N1 Info pre 19 minuta
Kako izgleda testiranje na HIV: Savremena terapija omogućava kvalitetan život zaraženim osobama

Kako izgleda testiranje na HIV: Savremena terapija omogućava kvalitetan život zaraženim osobama

Euronews pre 15 minuta
Roditelji i profesori tužili direktora Jovine gimnazije i privremeni školski odbor

Roditelji i profesori tužili direktora Jovine gimnazije i privremeni školski odbor

Nova pre 20 minuta
Odbor za pravosuđe neće predložiti parlamentu izveštaje o radu Vrhovnog tužilaštva za prethodnih pet godina

Odbor za pravosuđe neće predložiti parlamentu izveštaje o radu Vrhovnog tužilaštva za prethodnih pet godina

Nedeljnik pre 19 minuta
Skupštinski Odbor za pravosuđe nije usvojio izveštaj Vrhovnog javnog tužilaštva

Skupštinski Odbor za pravosuđe nije usvojio izveštaj Vrhovnog javnog tužilaštva

Nova pre 10 minuta