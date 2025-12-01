Protestom ispred Osnovnog suda u Nišu građani i studenti obeležili 13 meseci od pada nadstrešnice

Beta pre 1 sat

Studenti, srednjoškolci i građani Niša obeležili su 13 meseci od pada nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu protestom "13 meseci, 16 žrtava, nula odgovornih", organizovanim ispred niškog Osnovnog suda.

Organizatori protesta, grupa studenata niškog Univerziteta, istakli su da je 16 ljudi stradalo zbog "tuđe neodgovornosti i zbog sistemske korupcije koja sve ugrožava".

Učenik gimnazije "9. maj" Ilijas Evtimov kazao je da je prošlo 13 meseci, ali ne bilo kakvih, već 13 meseci koji su "napravili revoluciju u srpskoj narodnoj svesti i u srpskom društvu".

"Sve ovo što smo izgradili u proteklih 13 meseci, čitav ovaj pokret, gradili smo u čast žrtava. Žrtava jednog surovog i antinarodnog sistema koji nije ustuknuo čak ni pred suzama deteta od svega šest godina čiji je život ugašen pod teškim teretom nemara", rekao je Evtimov.

On je kazao da manjak energije ne sme uništiti pokret koji je nastao u proteklih 13 meseci.

"Hoćemo li odustati, hoćemo li moći posle svega ovoga da se vratimo ustaljenim matricama života? Hoćemo li opet dopustiti da nas pojede apatija? Naš pokret mora se prilagođavati prilikama i nalaziti nove načine borbe", izjavio je Evtimov.

On je zapitao Nišlije da li će da ostave svoju decu na "milost i nemilost bahatosti sistema".

"Borba srednjoškolaca nije daleko od vas. Prva niška gimnazija 'Stevan Sremac' je na udaru i u opasnosti od toga da bude smrskana, zgažena i bačena na smetlište istorije. Hoćete li da dopustite to?", zapitao je Evtimov.

On je kazao da studenti i srednjoškolci "vape" da se njihovoj brobi vrati prethodni sjaj i značaj.

Okupljeni na današnjem protestu odali su poštu nastradalima šesnaestominutnim ćutanjem.

(Beta, 01.12.2025)