„Sugrađani, ne ostavljajte nas na milost i nemilost režimu“ – poručio srednjoškolac na protestu u Nišu

Studenti, srednjoškolci, profesori, veterani i drugi građani obeležili su kod Osnovnog suda u Nišu 13 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu. 16-minutnu tišinu prekinuo je incident – građanka koja se protivi protestu sukobila se sa delom okupljenih.

Đaci i studenti su pozvali građane da ih ne ostavljaju “na milost i nemilost bahatosti režima” i najavili novi skup u subotu, 6. decembra, povodom godišnjice od blokade prvog niškog fakulteta. „Gde ste sugrađani naši? Vapimo, stanite uz nas“ – poručio je Nišlijama učenik Gimnazije “9. maj” Ilijas Evtimov i istakao da je neophodno “borbi vratiti prethodni sjaj i značaj”. Hoćete li da ostavite nas, vašu decu, na milost i nemilost bahatosti ovog sistema? Vapimo, nema