Umro poznati pevač Jutros pronađen mrtav u hotelskoj sobi: Mirko Perković imao nastup veče pre smrti

Prijatelji navode da se pevač osećao loše tokom večeri i prekinuo nastup.

Perković je pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u nedelju oko 11 sati. Umro pevač Mirko Perković Poki. Nakon nastupa u Švajcarskoj, preminuo je poznati hrvatski pevač Mirko Perković Poki. Prema informacijama koje je dobio Fenix-magazin, Perković je umro u Cirihu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. novembra. Tačne okolnosti smrti zasad su nepoznate, a njegovi prijatelji ispričali su kako je pevač pronađen u hotelskoj sobi u nedelju oko