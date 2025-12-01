Umro poznati pevač Jutros pronađen mrtav u hotelskoj sobi: Mirko Perković imao nastup veče pre smrti

Blic pre 1 sat
Prijatelji navode da se pevač osećao loše tokom večeri i prekinuo nastup.

Perković je pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi u nedelju oko 11 sati. Umro pevač Mirko Perković Poki. Nakon nastupa u Švajcarskoj, preminuo je poznati hrvatski pevač Mirko Perković Poki. Prema informacijama koje je dobio Fenix-magazin, Perković je umro u Cirihu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. novembra. Tačne okolnosti smrti zasad su nepoznate, a njegovi prijatelji ispričali su kako je pevač pronađen u hotelskoj sobi u nedelju oko
Ko je pevač Mirko Perković koji je pronađen mrtav u hotelskoj sobi? Od detinjstva se bavio muzikom: nastupao po Evropi i Kanadi…

Ko je pevač Mirko Perković koji je pronađen mrtav u hotelskoj sobi? Od detinjstva se bavio muzikom: nastupao po Evropi i Kanadi

Blic pre 3 sata
