Da li smo dužni izvinjenje Srbiji? Pitanje za selektora BiH, a ovako je Đerđa odgovorio

Dnevnik pre 3 sata
Da li smo dužni izvinjenje Srbiji? Pitanje za selektora BiH, a ovako je Đerđa odgovorio

Košarkaši Srbije imali su neprijatan doček u Sarajevu pred početak utakmice protiv Bosne i Hercegovine.

U kvalifikacijama za Mundobasket 2027. „orlovi“ su gostovali u Skenderiji, a tokom himne Srbije usledili su skandalozni povici sa tribina i izviždana je himna Srbije. Novinar Dnevnog Avaza je na konferenciji za medije upitao selektora Bih Daria Đerđu sledeće: – Igrači Srbije i njihov selektor hvalili su atmosferu u Skenderiji. Međutim, jesmo li mi kao reprezentacija, savez, kao država dužni izvinjenje njima za određene sramotne povike kojih je bilo? Đerđa se
